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    «Рома» - «Палермо». Смотреть онлайн

    "Рома", после прихода Лучано Спалетти, в чемпионате уступила лишь "Ювентусу", а после этого выдала серию из четырех побед подряд. "Палермо" едет в Рим в статусе абсолютного аутсайдера, но с мотивацией остановить "волков".

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи "Рома" - "Палермо" в 22:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2016 22:20
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