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    Ихеначо: «В детстве у меня даже не было телевизора»

    Нападающий "Манчестер Сити" Келечи Ихеначо накануне матча Кубка Англии против "Челси" рассказал о своем тяжелом детстве.

    "У нас не было денег. После матчей друзья сообщали мне результаты, ведь у нас дома не было даже телевизора. Было очень тяжело, когда умерла мама, но я сказал себе, что необходимо двигаться вперед и продолжать усердно работать. Если я что-нибудь делаю неправильно, то всегда вспоминаю маму, она научила меня работать.

    Родители не разрешали мне играть в футбол после школы, но я шел в любом случае", - сказал Ихеначо.

    Источник: The Sun

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    21.02.2016 09:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 21 февраля 2016, 10:42

      Оно и хорошо. Меньше пропаганду слушал.

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