Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Гаал потерял поддержку игроков «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал потерял поддержку группы наиболее влиятельных игроков команды. Ранее команда относилась к нынешнему наставнику с большей лояльностью.

    Сообщается, что часть игроков недовольна тактикой и тренировками нидерландца. Взамен они предлагают пригласить в клуб бывшего тренера "Челси" Жозе Моуринью.

    Напомним, что ранее ван Гаал заявлял, что он согласен с утверждением, что "его команда — дерьмо".

    Источник: The Irish Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2016 06:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 20 февраля 2016, 10:08

      Не пойму руководство МЮ,зачем держать тренера,когда все болельщики против,игры нет,результата нет,в целом игра довольна унылая и предсказуемая.Может сейчас до них дойдёт?Пускай пока Гигз доработает сезон.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 20 февраля 2016, 08:37

      и снова... сколько нам еще терпеть его у руля?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11