Ван Гаал потерял поддержку игроков «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал потерял поддержку группы наиболее влиятельных игроков команды. Ранее команда относилась к нынешнему наставнику с большей лояльностью.

Сообщается, что часть игроков недовольна тактикой и тренировками нидерландца. Взамен они предлагают пригласить в клуб бывшего тренера "Челси" Жозе Моуринью.

Напомним, что ранее ван Гаал заявлял, что он согласен с утверждением, что "его команда — дерьмо".