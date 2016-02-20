Ван Гаал потерял поддержку игроков «Манчестер Юнайтед»

Не пойму руководство МЮ,зачем держать тренера,когда все болельщики против,игры нет,результата нет,в целом игра довольна унылая и предсказуемая.Может сейчас до них дойдёт?Пускай пока Гигз доработает сезон.
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал потерял поддержку группы наиболее влиятельных игроков команды. Ранее команда относилась к нынешнему наставнику с большей лояльностью.
Сообщается, что часть игроков недовольна тактикой и тренировками нидерландца. Взамен они предлагают пригласить в клуб бывшего тренера "Челси" Жозе Моуринью.
Напомним, что ранее ван Гаал заявлял, что он согласен с утверждением, что "его команда — дерьмо".