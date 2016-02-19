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    Ван Гаал: «Фанаты пели о том, что мы – дерьмо, и они правы»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал считает всю критику его команды после игры против "Мидтьюлланда" оправданной.

    "После финального свистка с трибун послышались песни о том, что мы – "жалкое дерьмо", и после такого второго тайма, думаю, они правы.

    Фанаты могут критиковать. Когда мы станем лучше, поддержка вернется. Они так же разочарованы,, как и мы. Спасибо всем, кто поддержал нас несмотря ни на что. Это нелегко, но мы постараемся пройти в следующий раунд", - сказал ван Гаал.

    Источник: Daily Mail

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    19.02.2016 06:36
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +142

      SERG63 20 февраля 2016, 07:04

      Ван Гаал окончательно слит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 19 февраля 2016, 13:51

      Гнать вангаала в шею

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 19 февраля 2016, 13:47

      Это ты дерьмо Ван Гал любой нормальный тренер сам давно ушел бы от таких событий последних 5 месяцев.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      REAL AVATAR 19 февраля 2016, 13:13

      фанаты полностью правы, особенно на счёт ван Гаала

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 19 февраля 2016, 12:47

      Вся команда дерьмо

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Fae DDD 19 февраля 2016, 12:37

      Дерьмовый МЮ, весь экспресс слетел и 30к !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      ftftd 19 февраля 2016, 12:31

      команда откровенно сливает Ван Гаала, так же как и слила Мойеса. МЮ щас выглядит как унылое дерьмо. хоть я и не люблю Моуринью, но искренне хочу что бы он возглавил мю, чтобы раз.ебал этих шакалов нах.!!!! эх где времена Фергюсона .....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 19 февраля 2016, 11:05

      Ван Гаал: «Фанаты пели о том, что мы – дерьмо, а мы потпевали».

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      Marchen > Рулон Обоев 20 февраля 2016, 08:43

      ))))))))))))))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Joni 19 февраля 2016, 09:16

      yellow 91 животное

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 19 февраля 2016, 08:18

      и руководство МЮ я до сих пор не понимаю, за какой хуй его держат?????? он бля ЛЧ 1 раз выигрывал, и то в далеком 95 году, когда аякс шумел в европе, уже совсем другие схемы, другая игра, если не можешь под современный лад настроится вали на хуй на пенсию!!! с голандией вот то раз выстрелил, и то потому что вся команда , каждый игрок, были в самом соку! на пике формы! короче , блядь слов нет! он не тренер, он пантовик! какой бы тренер , если видишь ,, что твои игроки делают что то не так, выйди к кромке поля-командуй, подсказывай, рули! аннн нет!, он же возомнил из себя бога, даже жопу не оторвет от кресла!

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