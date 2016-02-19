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    Маскерано: «Подкат против Бендтнера определил мою судьбу в «Барселоне»

    Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано рассказал, что подкат против нападающего "Арсенала" Николаса Бендтнера в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2010/11 стал определяющим моментом в его карьере.

    "Если честно, после пяти-шести месяцев пребывания в "Барселоне" я думал, что не задержусь там надолго. Казалось, мои качества противоречили тому футболу, что исповедует " Барселона".

    Тот момент определил все. Если бы Бендтнер сумел сохранить контроль над мячом и убежать от меня, то неизвестно, что произошло бы. Но случилось так, как случилось, и мы выиграли ту Лигу чемпионов. Все сработало.

    Тот матч я проводил в полузащите, а в центре обороны играл Бускетс. Но после того случая я перешел в защиту: тот подкат изменил все.

    Я нашел свою позицию и играл на ней все эти годы, стараясь держаться за свое место и поддерживать свой уровень", – сказал Маскерано.

    Источник: Goal.com

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    19.02.2016 22:23
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