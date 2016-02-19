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    Арустамян: «Летом «Рубин» планирует серьезную перестройку и должен удивить многих»

    Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией о трансферных планах "Рубина".

    "На неделе было объявлено о скором трансфере в "Рубине". Новичок будет, но, насколько мне известно, ставку сделают на летнее трансферное окно, как и в "Спартаке".

    Казанцы зависли в болоте турнирной таблицы и вряд ли вновь пробьются в Лигу Европы. Хотя высшее руководство "Рубина" и республики как раз очень хочет вернуть клуб в еврокубки – речь идет даже о выходе в плей-офф.

    Летом клуб планирует серьезную перестройку и должен удивить многих. Удивить по меркам нынешней России, когда трансфер за шесть-восемь миллионов может всех взбудоражить", – утверждает Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.02.2016 21:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 февраля 2016, 23:07

      Они чё решили Бекиевича за 6 лямов у Ростова выкупить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 19 февраля 2016, 21:17

      Вот кого из экспертов приятно слушать, так это Нобеля.

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