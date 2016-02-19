Пейчинович: «Молю бога, чтобы УЕФА не наказал клуб из-за выходки Тарасова»

Тарасов пытался показать мифический "высокий" рейтинг Путина.
Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович надеется, что выходка полузащитника Дмитрия Тарасова не будет стоит клубу серьезных санкций.
"Молю Бога, чтобы УЕФА не наказывал клуб. Пусть будет штраф, но не больше. В этой ситуации виноват только Тарасов, но пострадать могут многие", - цитирует Пейчиновича sport.rs.
Напомним, что Тарасов оштрафован на 300 тысяч евро за демонстрацию майку с изображением президента РФ Владимира Путина после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (0:2).