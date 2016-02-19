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    Пейчинович: «Молю бога, чтобы УЕФА не наказал клуб из-за выходки Тарасова»

    Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович надеется, что выходка полузащитника Дмитрия Тарасова не будет стоит клубу серьезных санкций.

    "Молю Бога, чтобы УЕФА не наказывал клуб. Пусть будет штраф, но не больше. В этой ситуации виноват только Тарасов, но пострадать могут многие", - цитирует Пейчиновича sport.rs.

    Напомним, что Тарасов оштрафован на 300 тысяч евро за демонстрацию майку с изображением президента РФ Владимира Путина после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (0:2).

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2016 11:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 февраля 2016, 18:05

      Тарасов пытался показать мифический "высокий" рейтинг Путина.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      1cent 19 февраля 2016, 17:43

      что значит "выходка"? мужской поступок по любому тот же пейчинович обгадиля жидким надеть майку с надписью косово-сербия

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 февраля 2016, 17:41

      Пейчинович так и сказал : выходка Тарасова? Не верю, блин. Какая же это выходка?

      0
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 19 февраля 2016, 15:28

      ...да уж, это было бы уместнее при победе. А правила-есть-правила! "Седьмым пунктом статьи 14 регламента указано, что «запрещаются все формы идеологической, политической или религиозной пропаганды». Радует то, что никто в мире не одевает майки своего президента на международных соревнованиях! Ну, а Тарасову, чтоб не доёбывались, надо было портак с ВВП на груди набить)

      1
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 19 февраля 2016, 14:09

      Надо было вьебать бородачей 5:0 и после этого хоть всей командой жопы показывать! Ну а теперь, когда проебали и вылетели, можно и помолиться конечно...

      4
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Рулон Обоев 19 февраля 2016, 14:15

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      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Степашкин Вова 19 февраля 2016, 17:43

      Кстати, он и трусы надел, не заметил?

      0
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 19 февраля 2016, 12:07

      Да какая выходка ,а если майку с Выцоцким одел????Или Путин запрещённый персонаж,Вот Турки нас оскорбили ,так оскорбили жахнули наш самолёт в зад и тишина а сдесь майку одел

      -3
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      Рейтинг: +31

      JUVIO > slavutiq70 19 февраля 2016, 12:50

      какие же тупые люди !!!!!!!!!!!!!!! во первых запрещена любая политика и религия в футболе, во вторых буду надеяться что какой-нибудь турок наденет футболку с фоткой эрдогана и надписью самый меткий президент

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      Рейтинг: +352

      mauxa > JUVIO 19 февраля 2016, 13:37

      Это где ты такие правила увидел? Запрещены оскорбления любой религии и политики.. а судя по твоим правилам надо на всех футболистов штрафы наложить, которые молятся перед игрой и благодарят господа за голы.. религия же по твоему запрещена...

      -2
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      Рейтинг: +979

      directorpg > JUVIO 19 февраля 2016, 14:43

      А если футболист после забитого меча перекрестился (что часто бывает) -это религиозная пропоганда?

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > JUVIO 19 февраля 2016, 17:46

      Кто тебе, убогому, сказал, что политика и религия запрещены в футболе? А как же государственные флаги, гимны, осеняющие себя крестом футболисты-христиане, шепчущие молитвы футболисты мусульмане?

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