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    Харгривз: «Не вините ван Гаала, вините Мойеса»

    Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз прокомментировал поражение команды в матче 1/32 финала Лиги Европы против "Мидтьюлланда".

    "Не думаю, что в ближайшее время что-то изменится, но нынешнее состояние клуба – не вина ван Гаала, это дело рук Дэвида Мойеса.

    Клубу пора признать фиаско в том, что касается подбора игроков. Лучшие футболисты больше не переходят в "МЮ". Лучшие – в "Сити", "Челси" или "Арсенале".

    "Манчестер Юнайтед" нужно спросить себя: "в каком направлении мы движемся? Как мы играем? И какая там у нас философия?"

    Источник: FourFourTwo

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    19.02.2016 06:14
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3

      Joni 19 февраля 2016, 09:18

      Мойеса уже нет давно. Можно было бы уже наладить игру

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 19 февраля 2016, 07:18

      Вот придурок!

      0
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