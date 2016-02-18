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    Ван Гаал: «Проиграли из-за закона Мерфи»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от "Мидтьюлланда" (1:2).

    "Это поражение просто какой-то закон Мерфи! Перед матчем мы потеряли Де Хеа и он стал четырнадцатым в списке травмированных игроков. Если происходит нечто подобное, то это совсем не обычное начало матча.

    Многие наши проблемы возникают в головах футболистов. Мы пропустили невероятный первый гол из-за рикошета. Во втором тайме мы проигрывали в каждом единоборстве. Мы не имели права пропускать второй гол. Лингард упустил пару отличных моментов. Очень сложно поставить игру команде, если каждую неделю приходится менять состав из-за травм. Но такое случается в футболе. У нас есть возможность победить "Мидтьюлланд" дома и мы постараемся ей воспользоваться", - сказал ван Гаал.

    Источник: BBC

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    18.02.2016 23:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 февраля 2016, 01:19

      Закон Мерфи звучит так: если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт...я думаю для команды Ван Гаала весь сезон проходит под таким девизом)

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 февраля 2016, 01:16

      обидно...что такую команду не смог обыграть цска....когож тут тогда еще обыгрывать)))

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 февраля 2016, 01:13

      да какая разница...выиграет мю ..или проиграет...всеравно ван гаал будет не в почете....чтот в последнее время не видел чтоб ктото хвалил ван гаала за победу мю

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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 19 февраля 2016, 01:03

      дома конечно победят и пойдут дольше, но с такой игрой далеко не пройдут. Очевидны упаднические настроения из-за прихода Моуринью. Феллайни вроде поправился, но играть отказывается. Мата играет, но его мысли далеко.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 февраля 2016, 00:55

      Опять отмазки,достал.Уволить его.

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      Рейтинг: +16

      pokaifu1212 19 февраля 2016, 00:06

      Проиграли из-за своей же игры, очень плохой игры.

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