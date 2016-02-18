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    Луческу: «Коваленко выйдет в стартовом составе»

    Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал о кадровых потерях своей команды перед матче Лиги Европы против "Шальке".

    "Травмы Бернарда, Дентиньо и Азеведо? Есть ли надежда на то, что они сыграют в ответном матче? Пока я не очень уверен в том, что они будут готовы к ответной игре с "Шальке".

    Шансы Коваленко выйти в основе? Он выйдет в стартовом составе. И я с большой уверенностью смотрю на это. Убежден: он покажет себя наилучшим образом. Коваленко уже полтора года в команде. Он тренируется с нами. Когда осенью позапрошлого года мне сказали, что есть очень хороший игрок, который отлично себя проявляет в матчах дубля, он сразу же приехал к нам и остался. Жаль, что позже получил травму и выпал на определенный период… Для него попасть в основной состав, в первой же официальной игре года – не сюрприз. Так же и для Малышева", - рассказал Луческу на предматчевой пресс-конференции.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Шальке" состоится в четверг, 18 февраля. Свисток о начале встречи прозвучит в 23:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    18.02.2016 08:31
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