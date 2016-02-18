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    Рамос: «Реал» стал на один шаг ближе к четвертьфиналу»

    Защитник "Реала" Серхио Рамос считает, что его команде стала на шаг ближе к следующему раунду Лиги чемпионов после победы в первом матче 1/8 финала турнира на выезде с "Ромой" (2:0).

    "Мы здорово показали себя в индивидуальном плане, но как команда действовали еще лучше. У нас с первых минут был план завладеть мячом. Эта победа приблизила нас на один шаг к четвертьфиналу", - приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что ответная встреча состоится в Мадриде во вторник, 8 марта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2016 07:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 18 февраля 2016, 08:37

      надо реалу в этот праздничный для кристины день постараться забить гол и посвятить его криро

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