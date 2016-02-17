Фердинанд: «Мы подшучивали над Роналду из-за его узких джинсов, а он не мог этого понять»

Я думаю, если б шутили над Гиггзом, то получили бы пи..лей.
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал высказывание Криштиану Роналду, который заявил, что дружба между футболистами вне поля не имеет значения. По словам Роналду, в "Манчестер Юнайтед" он не разговаривал с некоторыми игроками.
"Я привык дразнить Роналду в раздевалке, а он от этого расстраивался. Он постоянно носил узкие джинсы, и мы все время подшучивали над этим. А он не мог этого понять", – рассказал Фердинанд.