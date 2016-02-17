Фердинанд: «Мы подшучивали над Роналду из-за его узких джинсов, а он не мог этого понять»

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал высказывание Криштиану Роналду, который заявил, что дружба между футболистами вне поля не имеет значения. По словам Роналду, в "Манчестер Юнайтед" он не разговаривал с некоторыми игроками.

"Я привык дразнить Роналду в раздевалке, а он от этого расстраивался. Он постоянно носил узкие джинсы, и мы все время подшучивали над этим. А он не мог этого понять", – рассказал Фердинанд.