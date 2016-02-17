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    Фердинанд: «Мы подшучивали над Роналду из-за его узких джинсов, а он не мог этого понять»

    Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал высказывание Криштиану Роналду, который заявил, что дружба между футболистами вне поля не имеет значения. По словам Роналду, в "Манчестер Юнайтед" он не разговаривал с некоторыми игроками.

    "Я привык дразнить Роналду в раздевалке, а он от этого расстраивался. Он постоянно носил узкие джинсы, и мы все время подшучивали над этим. А он не мог этого понять", – рассказал Фердинанд.

    Источник: Daily Mail

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    17.02.2016 23:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +483

      headdevil 25 февраля 2016, 18:22

      Я думаю, если б шутили над Гиггзом, то получили бы пи..лей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 18 февраля 2016, 00:53

      Есть те кто вообще не понимает шуток в свой адрес,а есть наоборот.Считаю,что нужно самому понимать,кто смеётся над собой вместе со всеми,а кто злобу затаить может.Криштиано считает себя почти властелином мира(хотя почему почти),а тут шутки про его Величество,казнить!))

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 февраля 2016, 00:04

      Пижон

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      MagicArs 17 февраля 2016, 23:54

      Роналду слишком самовлюблен, чтобы терпеть шутки в свой адрес

      5
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