Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Защитник «Лестера»: «Сейчас мы немного отдохнем и снова возьмемся за дело»

    Защитник "Лестера" Уэс Морган рассказал о состоянии команды после матча 26-го тура АПЛ, в котором "лисы" проиграли "Арсеналу" со счетом 1:2.

    "Конечно, мы разочарованы. Проиграть последним ударом в матче — это ни с чем не сравнить. Но "Лестер" — команда, в который каждый поддерживает каждого. Мы оправимся от этого удара и еще покажем себя. Последние матчи выдались очень тяжелыми, сейчас мы немного отдохнем и снова возьмемся за дело", — сказал Морган.

    Напомним, что "канониры" вырвали победу на последней компенсированной минуте к основному времени.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2016 18:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11