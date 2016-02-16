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    Матип будет зарабатывать в «Ливерпуле» 7 миллионов

    По окончании текущего сезона защитник "Шальке" Жоэль Матип отправится в "Ливерпуль". Известно, что немецкий клуб предлагал игроку новый четырехлетний контракт с зарплатой 5,5 миллионов евро в год. В "Ливерпуле" камерунец будет зарабатывать семь миллионов и получит подъемные в размере пяти миллионов евро.

    "В "Шальке" все разочарованы решением Матипа. Но Жоэль хочет познакомиться с новой страной и новым чемпионатом. Естественно, мы хотели удержать его, но вопрос не стоял в количестве денег", — рассказал спортивный директор "Шальке" Хорст Хельдт.

    Источник: Bild

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    16.02.2016 09:43
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