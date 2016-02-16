Покеттино: «Фанаты «Тоттенхэма» имеют право на мечты о завоевании чемпионского титула»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выразил благодарность болельщикам за поддержку, подчеркнув, у них есть право на мечты о завоевании командой чемпионского титула в нынешнем сезоне.

«У фанатов «Тоттенхэма» есть право на мечты на чемпионстве. Я хочу снова выразить им благодарность за ту фантастическую поддержку, которую они оказывают нам с самого старта сезона. Вера в успех имеет большую важность для наших поклонников, и невероятно важно разделить его с ними. Их вера в команду неиссякаема, и мы обязаны благодарить их всеми доступными способами», – сказал Покеттино.

Напомним, после 26-ти туров «шпоры» делят вторую строчку с «Арсеналом» и отстают от лидирующего «Лестера» всего на два очка.