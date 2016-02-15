Овчинников: «В работе с Капелло было всякое – и белое, и черное»

Наставник вратарей сборной России Сергей Овчинников рассказал, как ему работалось в штабе экс-главного тренера национальной команды Фабио Капелло, а также о том, в каких отношениях он расстался с итальянским специалистом.

– Что сказали дону Фабио на прощание?

– Да не надо ничего особенного говорить. Мы профессиональные тренеры, отработали вместе какой-то период времени. Что-то получалось лучше, что-то – хуже. Пожелали друг другу удачи, остались в нормальных отношениях. И каждый пошел дальше своим путем.

– Как вам работалось, когда вы оказались в штабе фактически единственным...

– ...россиянином? На самом деле, было очень много интересных таких моментов... Со стороны даже тогдашнего президента РФС Николая Саныча. Ужасно не хочется выносить сор из избы. Поэтому ограничусь одной фразой, и больше об этом не спрашивайте.

– Слушаю.

– Мы, русские люди, сами себя не любим.

– ...

– Не любим и не уважаем. Поэтому, на мой взгляд, в работе с Капелло было всякое – и белое, и черное. Но такова жизнь, в ней не бывает иначе.