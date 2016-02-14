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    Руни: «МЮ» нужно попытаться выиграть ЛЕ, так как в четверку будет попасть очень сложно»

    Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни выразил мнение, что победа в Лиге Европы может стать последним шансом для "красных дьяволов" попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    "Я не знаю, как все будет наперед, но попасть в четверку нам будет очень сложно. Может получиться так, что Лига Европы станет нашим последним шансом попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон. Мы не хотим быть в Лиге Европы. Но сейчас нам нужно попытаться выиграть ее", - сказал Руни.

    Источник: Goal.com

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    14.02.2016 17:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 14 февраля 2016, 20:54

      Руни, ты себя слышишь??????????????? Гнать Галю из команды!!!! Хватит позориться!!!

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