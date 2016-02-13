Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция

    Сегодня в рамках 26-го тура АПЛ состоится матч между "Челси" и "Ньюкаслом". На "Стэмфорд Бридж" действующему чемпиону Англии будет противостоять команда, ведущая борьбу за выживание в турнирной таблице.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Челси" – "Ньюкасл". Начало в 20:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2016 19:33
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 13 февраля 2016, 21:51

      гус не расслабляться , в лч не разгуляешсятам от обороны против тебя будут поберег бы основных подзаменись.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 13 февраля 2016, 21:34

      n'casl you're a mexical bishops , )) yeah , sorry its obvious/

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11