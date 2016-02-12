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    Селезнев: «Коломойский обещал выплатить долги «Днепра»

    Нападающий "Днепра" Евгений Селезнев сказал, что президент клуба Игорь Коломойский пообещал ему разобраться с долгами клуба.

    "На прошлой неделе у меня был телефонная беседа с Игорем Валерьевичем, который пообещал в ближайшие дни начать выплачивать задолженности по зарплате.

    Пообещал, что все будет хорошо. Скоро. Президент говорит, что будет хорошо, – значит так и будет. Я ему верю. Конечно, есть определенные эмоциональные проблемы, но у всех в этой стране сейчас есть проблемы, так что я не думаю, что на них стоит обращать внимание.

    Команда возвращается со сборов в хорошем настроении, мы отлично поработали", - сказал Селезева.

    Источник: ФК «Днепр»

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    12.02.2016 10:11
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