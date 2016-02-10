Широков: «Уверен, ЦСКА продлит со мной контракт»

Новичок ЦСКА Роман Широков отметил, что у него нет сомнений по поводу продления контракта с красно-синими по завершении сезона. Напомним, соглашение игрока рассчитано до конца этого чемпионата и содержит пункт о пролонгации.

"Я очень счастлив вернуться домой, ведь это мой родной клуб, в котором меня воспитали! Ничуть не смущает краткосрочность контракта: если буду доказывать на поле, не сомневаюсь, что его продлят. Естественно, задача на ближайшие месяцы – помочь ЦСКА стать чемпионом России. Плюс не стоит забывать о кубке", – заявил Широков.