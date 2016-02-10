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    Широков: «Уверен, ЦСКА продлит со мной контракт»

    Новичок ЦСКА Роман Широков отметил, что у него нет сомнений по поводу продления контракта с красно-синими по завершении сезона. Напомним, соглашение игрока рассчитано до конца этого чемпионата и содержит пункт о пролонгации.

    "Я очень счастлив вернуться домой, ведь это мой родной клуб, в котором меня воспитали! Ничуть не смущает краткосрочность контракта: если буду доказывать на поле, не сомневаюсь, что его продлят. Естественно, задача на ближайшие месяцы – помочь ЦСКА стать чемпионом России. Плюс не стоит забывать о кубке", – заявил Широков.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.02.2016 12:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 февраля 2016, 18:36

      Не продлят, не надейся. После Евро ты никому на фиг не нужен будешь, ага.

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