Манише: «Хотим дойти до финала «Кубка Легенд» и завоевать его»

Экс-полузащитник "Динамо" Манише, приехавший в составе сборной Португалии на "Кубок Легенд", признался, что рассчитывает на победу в турнире.

"Климат меня не пугает. Турнир – это же не регулярный чемпионат, так что все будет хорошо. Я не замерзну. И те четыре дня, которые мы проводим в тренировках, а потом в соревновании с игроками, которые уже стали мне друзьями, пролетают как один момент.

Мы хотим дойти до финала и попытаться в первый раз выиграть "Кубок Легенд". Команда очень сильная в этом году, поэтому мы покажем наш лучший футбол. Даже индивидуальные трофеи зависят от командной работы. Если я смогу повторить свой рекорд и стать лучшим бомбардиром турнира – я буду очень счастлив", – сказал Манише.