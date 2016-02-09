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    «Зенит» попросил болельщиков соблюдать правила на матче с «Бенфикой»

    "Зенит" накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой" обратился к болельщикам команды с просьбой воздержаться от нарушения правил поведения.

    "Футбольный клуб "Зенит" убедительно просит во время выезда воздержаться от участия в любых акциях за пределами стадиона, не использовать пиротехнику, не демонстрировать политические и запрещенные символы и соблюдать все правила поведения.

    Невыполнение требований стюардов или сотрудников полиции влечет за собой административный штраф. Все трибуны оборудованы камерами наблюдения", – гласит заявление официальном сайте сине-бело-голубых.

    Напомним, первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне 16-го февраля в 22:45 (мск).

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.02.2016 12:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 9 февраля 2016, 18:33

      Вообще то люди из культурной столицы , на секундочку.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 февраля 2016, 14:45

      "Не демонстрировать политические...символы..."? - Кстати, государственный флаг и герб - это тоже политические символы, ну и?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 9 февраля 2016, 12:57

      Будет дружелюбны,вот о чем

      1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 12:40

      Поэтому инфа что гайтана можно за 20 лямов хапнуть,ослабить соперника))но надеюсь зенит выйдет в 1/4и без этого!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > hodyrev 9 февраля 2016, 13:09

      Трансферное окно давно закрылось

      -1
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      ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev > GoldPlayFIFARus9 9 февраля 2016, 13:23

      В россии еще нет

      0
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      Рейтинг: -16

      scikuni > hodyrev 9 февраля 2016, 13:41

      кого зенит ослабит так это наш госбюджет

      -3
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      Рейтинг: +101

      hodyrev > scikuni 9 февраля 2016, 14:12

      Таковы реалии,что поделать)

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > scikuni 9 февраля 2016, 14:38

      Ваш госбюджет??? Прикольно. Как говорится: на чужой каравай...

      3
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