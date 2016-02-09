Cпортивный директор «Вольфсбурга»: «Де Брюйне получит в Манчестере около 100 миллионов»

Бывший полузащитник "Вольфсбурга" Кевин Де Брюйне заработает в "Манчестер Сити" очень большие деньги, о чем сообщил спортивный директор "волков" Клаус Аллофс.

"Де Брюйне по своему шестилетнему контракту обеспечил себе в "Манчестер Сити" около 100 миллионов евро", — заявил функционер.

Напомним, что за бельгийского футболиста в прошлом сезоне англичане заплатили около 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Де Брюйне принял участие в 19-ти матчах Премьер-лиги, в которых забил пять голов и сделал девять результативных передач.