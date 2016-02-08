Дзанетти: «Месси не должен выигрывать ЧМ, чтобы что-то доказать»

Бывший футболист сборной Аргентины Хавьер Дзанетти сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси.

"Я не понимаю сравнения Марадоны и Месси. Диего был уникален – Месси тоже делает уникальные вещи. Но кто такой Месси? Это парень, который получил пять "Золотых мячей", четыре раза выиграл Лигу чемпионов и забил 97 голов за год. Он не должен выигрывать чемпионат мира, чтобы что-то доказать. Месси – посланник Аргентины, и как аргентинец я горжусь им", – сказал Дзанетти.