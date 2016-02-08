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    Дзанетти: «Месси не должен выигрывать ЧМ, чтобы что-то доказать»

    Бывший футболист сборной Аргентины Хавьер Дзанетти сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси.

    "Я не понимаю сравнения Марадоны и Месси. Диего был уникален – Месси тоже делает уникальные вещи. Но кто такой Месси? Это парень, который получил пять "Золотых мячей", четыре раза выиграл Лигу чемпионов и забил 97 голов за год. Он не должен выигрывать чемпионат мира, чтобы что-то доказать. Месси – посланник Аргентины, и как аргентинец я горжусь им", – сказал Дзанетти.

    Источник: The Sun

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    08.02.2016 22:07
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      anacarp 8 февраля 2016, 22:22

      потому что он не станет не когда как диего

      -3
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