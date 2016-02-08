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    Зума выбыл до конца сезона

    Защитник "Челси" Курт Зума рассказал о результатах медицинского осмотра. Напомним, игрок получил повреждение в матче 25-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (1:1).

    "Осмотр показал, что у меня травма крестообразных связок. На этой неделе будет операция. На поле я вернусь более сильным. Благодарю всех за ваши сообщения", – написал Зума на своей странице в Twitter.

    Восстановление футболиста займет не менее шести месяцев, и в нынешнем сезоне Зума больше сыграет.

    Источник: Twitter

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    08.02.2016 21:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 10 февраля 2016, 13:17

      и в нынешнем сезоне Зума больше НЕ сыграет.

      0
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      Рейтинг: +237

      CSKA_Michael 8 февраля 2016, 22:29

      Вне зависимости от клубных предпочтений - здоровья ему!!! От его криков после падения замирало сердце

      1
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      Рейтинг: +9

      kingvitek > CSKA_Michael 8 февраля 2016, 22:34

      Да уж реально жестко выглядело это

      0
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