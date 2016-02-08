Зума выбыл до конца сезона

Защитник "Челси" Курт Зума рассказал о результатах медицинского осмотра. Напомним, игрок получил повреждение в матче 25-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (1:1).

"Осмотр показал, что у меня травма крестообразных связок. На этой неделе будет операция. На поле я вернусь более сильным. Благодарю всех за ваши сообщения", – написал Зума на своей странице в Twitter.

Восстановление футболиста займет не менее шести месяцев, и в нынешнем сезоне Зума больше сыграет.