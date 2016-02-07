Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ляпорт: «Не перейду в «Барселону», даже если предложат»

    Защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт заявил, что ответит отказом на предложение "Барселоны", если таковое поступит.

    "Барселона" является один из самых главных мировых клубов. Тем не менее, я бы не принял их предложение. Представители "Барселоны" не контактировали со мной ни в этом, ни в прошлом сезонах. Но их предложение не вызвало бы у меня интерес.

    У меня впереди еще долгая карьера, а ближайшие несколько лет я намерен выступать в "Атлетике", – отметил Ляпорт.

    Игрок связан контрактом с клубом из Бильбао до середины 2019-го года.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2016 21:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11