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    Тарасов: «Пока не стоит забивать голову тем, как играет «Фенербахче»

    Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о том, как проходит зимний тренировочный сбор команды в Португалии.

    "Обычный рабочий сбор. Готовимся к продолжению сезона и Лиге Европы. Следил за результатами "Фенербахче" - в последних матчах они побеждают, но сами игры не смотрел. Пока не стоит забивать этим голову. Детально разбирать соперника будем ближе к матчам. Сейчас физически готовы процентов на 70-80. К "Фенербахче" подойдем в хорошей форме и постараемся их обыграть", - заявил Тарасов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    07.02.2016 18:43
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