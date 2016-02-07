Тарасов: «Пока не стоит забивать голову тем, как играет «Фенербахче»

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о том, как проходит зимний тренировочный сбор команды в Португалии.

"Обычный рабочий сбор. Готовимся к продолжению сезона и Лиге Европы. Следил за результатами "Фенербахче" - в последних матчах они побеждают, но сами игры не смотрел. Пока не стоит забивать этим голову. Детально разбирать соперника будем ближе к матчам. Сейчас физически готовы процентов на 70-80. К "Фенербахче" подойдем в хорошей форме и постараемся их обыграть", - заявил Тарасов.