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    Венгер: «Лестер» - отличный пример того, что в футболе не все решают деньги»

    Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился своим мнением о лидерстве "Лестер Сити" в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    "Преимущество "Лестера" до конца этого сезона в том, что вся страна, за исключением болельщиков "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" сейчас болеет за них.
    Вы часто обвиняете меня в том, что я не покупаю звезд с громкими именами, но сами будете переживать за команду, в которой нет ни одного звездного футболиста.

    Думаю, очень здорово и приятно видеть такой успех "Лестера". Меня всегда спрашивают, почему я не покупаю звездных игроков. "Лестер" является отличным примером того, что в футболе далеко не все решают потраченные деньги", - отметил Венгер.

    Источник: Goal.com

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    07.02.2016 13:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 7 февраля 2016, 20:02

      Не только игроки,но и тренер,и руководство:их политика...да-да...полностью согласен

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 15:40

      У Лестера тренер лучше, ага.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 7 февраля 2016, 13:31

      Не покупать одно дело, но зачем каждый год отпускать ведущих игроков

      4
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      Рейтинг: +17

      Willian92 > roman230582 7 февраля 2016, 14:39

      это не он решает продавать ведущих игроков, а руководство

      0
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