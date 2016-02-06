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Мини-футбол. Алиев отметил прогресс «Торпедо-МАМИ»

6 февраля 2016, 23:34

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев поздравил победителей и призеров завершившегося в Пензе "Финала четырех" женского Кубка России.

- Подошел к концу розыгрыш Кубка России по мини-футболу среди женских команд. С большим интересом мы ждали этих финальных матчей, и они оправдали наши ожидания.

В упорной борьбе почетный трофей достался одному из старейших женских клубов нашей страны, санкт-петербургской "Авроре". Я от всей души поздравляю всех членов команды и ее президента Эдуарда Петровича Баткина, который является одним из главных идеологов развития этой разновидности футзала в нашей стране. Нельзя не отметить, что в финал розыгрыша во второй раз в своей истории пробился столичный "Торпедо-МАМИ". Это серьезное достижение для московского машиностроительного университета в лице его ректора Андрея Владимировича Николаенко, который в свое время принял очень важное и ответственное решение откликнуться на предложение Ассоциации мини-футбола России попробовать свои силы в профессиональном женском мини-футболе. Огромное желание и вдумчивая работа тренера Александра Александровича Плешакова вывели команду МАМИ на ведущие роли.

Очень напряженная борьба проходила в матче за 3-е место. Приятно отметить, что пензенская "Лагуна-УОР", сделавшая ставку на молодежь, на равных соперничала с более опытной командой "Снежана-Котельники". От лица Ассоциации мини-футбола России я поздравляю руководителей клубов: Виталия Николаевича Антонова и Сергея Васильевича Черепушкина с участием в этом "Финале четырех", яркой игрой, которую продемонстрировали их подопечные, и желаю не останавливаться на достигнутом!

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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