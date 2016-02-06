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Мини-футбол. «Аврора» - обладатель Кубка России

6 февраля 2016, 23:18

5 и 6 февраля в пензенском ФОК "Спутник" прошли поединки "Финала четырех" Кубка России по мини-футболу среди женских команд. Помимо хозяек паркета "Лагуны-УОР" в квартет сильнейших также вошли подмосковная "Снежана-Котельники", столичный "Торпедо-МАМИ" и "Аврора" из Санкт-Петербурга.

По результатам группового этапа, участие в котором приняли 8 женских коллективов, в полуфинале "Лагуне-УОР" предстояло сразиться со "Торпедо-МАМИ", а "Авроре" со "Снежаной-Котельники" соответственно. Во встрече сурской дружины с москвичками исход путевки в финал предрешил победный гол самой опытной футзалистки команды Павлины Бородиной, еще в прошлом сезоне защищавшей цвета как раз "Лагуны-УОР", 2-1. Второй билет в финал ожидаемо достался "Авроре", одолевший соперниц из Котельников со счетом 4-1.

Поединок за третье место выдался самым результативным из всех в рамках финального этапа, что практически не удивительно - кому же захочется добровольно примерить на себя роль главного "неудачника"? Встреча держала в напряжении вплоть до последней 10-минутки, в которой упорнее оказались футболистки из Подмосковья, 4-3.

Финал, ставший противостоянием самой уверенной и самой амбициозной на данный момент команд, стал поистине украшением турнира. Уже к перерыву стороны дважды поразить ворота друг друга, словно подтверждая серьезность победных намерений. А вот вторая половина встречи осталась за представительницами команды с берегов Невы - благодаря дублю Виктории Афанасовой, сначала подкараулившей ошибку вратаря соперниц, а затем расстрелявшей "в меньшинстве" пустые ворота, "Аврора" празднует успех – 4:2 и, спустя пять лет, возвращает женский Кубок России в Санкт-Петербург! "Торпедо-МАМИ" второй сезон подряд останавливается в шаге от победы, "Лагуна-УОР" - впервые в истории остается без медалей вовсе...

Финал четырех" Кубка России. Полуфиналы

Снежана-Котельники (Московская область) - Аврора (Санкт-Петербург) – 1:4 (1:1)

Торпедо-МАМИ (Москва) - Лагуна-УОР (Пенза) – 2:1 (1:0)

Матч за 3-е место

Снежана-Котельники - Лагуна-УОР – 4:3 (1:1)

Финал

Аврора - Торпедо-МАМИ – 4:2 (2:2)

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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