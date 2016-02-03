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    Венгер: «Я не знаю, почему вы говорите о «старом добром «Арсенале»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал результат матча 24-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (0:0).

    "Мы были энергичны и создавали моменты, так что я не могу винить команду. Дело не только в удаче – я не слишком верю в удачу. Мы чувствуем себя разочарованными и виноватыми. В таких матчах нужно пользоваться моментами – они у нас были, но вратарь соперников справился. Всегда думаешь, что сумеешь забить, несмотря на хорошую игру оппонентов. У нас были моменты, и все выглядело так, что гол будет. Но иногда проигрываешь и такие матчи.

    Я не знаю, почему вы говорите о "старом добром "Арсенале", когда мы теряем очки в важных матчах. На протяжении 20 лет мы находились на вершине АПЛ. Сейчас мы потеряли очки, но должны продолжать сражаться и верить", – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    03.02.2016 01:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 3 февраля 2016, 13:30

      Да потому, Арсен, потому и говорят, что это уже клеймо Арсенала: когда нужно, стиснув зубы, добывать результат не красивой игрой, а характером , в важных играх это не получается. И это видят все, кроме тебя. А у тебя как мантра звучит одно и то же: мы доминировали, мы играли лучше, мы мы мы. Так а где же результат вашей игры? то хоть на втором держались, уже на 4-ое скатились. А ведь самый слоный отрезок, приходящийся на конец февраля, начало марта, еще впереди. Что там будет? в зону ЛЕ будем опускаться?

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