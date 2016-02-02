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    Уткин: «В пятницу планирую уйти с «Матч ТВ», дальнейших планов пока нет»

    Комментатор Василий Уткин, попавший под оптимизацию штата "Матч ТВ", сообщил, что в пятницу официально покинет канал.

    "Это соответствует действительности. В четверг погружен в личные проблемы. А в пятницу планирую спокойно и мирно уйти с "Матч ТВ". После 22 лет работы, поскольку на "НТВ-Плюс" я пришел 17 марта 1994 года", – сказал Уткин.

    По словам комментатора, он пока не знает, чем будет заниматься в дальнейшем.

    "Нет пока никаких планов. Эту неделю я провел в переговорах с отделом кадров "Матч ТВ". Существует полное взаимопонимание по процедурным вопросам. А у меня в свою очередь нет претензий к работодателям".

    Источник: «Советский спорт»

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    02.02.2016 23:03
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 3 февраля 2016, 09:55

      Какие претензии? На другой работе могли бы запросто уволить по статье в 24 часа!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 февраля 2016, 09:38

      Схавала тебя Тина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 3 февраля 2016, 09:35

      Эх, Вася

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