Уткин: «В пятницу планирую уйти с «Матч ТВ», дальнейших планов пока нет»

Комментатор Василий Уткин, попавший под оптимизацию штата "Матч ТВ", сообщил, что в пятницу официально покинет канал.

"Это соответствует действительности. В четверг погружен в личные проблемы. А в пятницу планирую спокойно и мирно уйти с "Матч ТВ". После 22 лет работы, поскольку на "НТВ-Плюс" я пришел 17 марта 1994 года", – сказал Уткин.

По словам комментатора, он пока не знает, чем будет заниматься в дальнейшем.

"Нет пока никаких планов. Эту неделю я провел в переговорах с отделом кадров "Матч ТВ". Существует полное взаимопонимание по процедурным вопросам. А у меня в свою очередь нет претензий к работодателям".