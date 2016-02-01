Калиниченко: «Болельщики ЦСКА будут любить Широкова»

Бывший игрок "Спартака" Максим Калиниченко прокомментировал возможный переход полузащитника Романа Широкова в ЦСКА.

"У каждого своя правда. В любом случае отношения закончены. И нет смысла перемывать кости. Они разошлись полюбовно, и расставание получилось без громкого скандала – это уже хорошо. Желаю Роману удачи в новом клубе, если только это будет не ЦСКА.



Является ли ЦСКА оптимальным вариантом для него? Если не брать в расчет предрассудки, то вполне. А что, из "Зенита" перешел в "Спартак", от нас – в ЦСКА. Все логично. Болельщики его будут очень любить", - сказал Калиниченко.