Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Азар забил за «Челси» впервые с мая прошлого года

    В поединке четвертого раунда Кубка Англии между "Челси" и "Милтон Кинс Донс" случилось знаменательное событие: счет своим голам в сезоне открыл хавбек синих Эден Азар. Бельгиец реализовал 11-метровый удар, который сам же и заработал, и установил тем самым промежуточный счет 4:1 в пользу лондонского клуба.

    Отметим, что Азар не забивал с мая прошлого года, когда его точный удар принес "Челси" победу над "Кристал Пэлас", а его безголевая серия составила 32 матча.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.01.2016 20:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 31 января 2016, 23:57

      прикол в том что про него там звездели, мол на одном уровне с месси и роналду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 31 января 2016, 23:49

      Зря забил надо было потерпеть до мая этого года , потом уже забивать !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 января 2016, 22:57

      Круто, блин!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11