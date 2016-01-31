Азар забил за «Челси» впервые с мая прошлого года

В поединке четвертого раунда Кубка Англии между "Челси" и "Милтон Кинс Донс" случилось знаменательное событие: счет своим голам в сезоне открыл хавбек синих Эден Азар. Бельгиец реализовал 11-метровый удар, который сам же и заработал, и установил тем самым промежуточный счет 4:1 в пользу лондонского клуба.

Отметим, что Азар не забивал с мая прошлого года, когда его точный удар принес "Челси" победу над "Кристал Пэлас", а его безголевая серия составила 32 матча.