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    Хиддинк: «То, что Пато перешел в «Челси», позволяет опровергнуть сомнения предыдущих лет»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк прокомментировал переход нападающего "Коринтианса" Алешандре Пато в стан синих на правах аренды.

    "Если бы он не хотел играть, я не думаю, что он бы сделал этот шаг и перешел бы в АПЛ. Он мог бы отнестись ко всему проще и сказать, что жизнь продолжается, но то, что он перешел в "Челси", дает ему преимущество и позволяет опровергнуть все сомнения предыдущих лет.

    Он мог бы остаться играть в Бразилии, где, при всем уважении к бразильскому чемпионату, уровень другой, не такой, как в АПЛ. В Бразилии все спокойнее, больше времени и пространства в чемпионате. В АПЛ очень высокие скорости, игры плотнее, меньше времени на восстановление, так что надо уважать то, что он решился перейти в аренду.

    Он хорошо играл в "Милане", поэтому всегда задаешься вопросом: почему у него не получилось прогрессировать в Европе и дальше? Хорошо, что он перешел сюда в аренду. Мы сможем посмотреть и разобраться. Я постараюсь помочь ему сделать следующий шаг и улучшить игру. Но все зависит от него".

    Источник: ФК «Челси»

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    30.01.2016 16:18
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