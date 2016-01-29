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    Экс-футболист сборной Англии завершил карьеру

    Бывший нападающий "Лестера" Дариус Васселл завершил карьеру футболиста. Отметим, что 35-летний форвард был безработным с 2012 года.

    "Наслаждался своей карьерой, во время которой я играл на высочайшем уровне, занимался тем, что по-настоящему любил. Чувствую, что пришло время объявить о завершении карьеры и начать следующую главу моей жизни", – отметил Васселл.

    В составе сборной Англии Васселл провел 22 матча, в которых забил шесть голов .

    Источник: ESPN

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    29.01.2016 09:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 29 января 2016, 12:34

      ну раз так то можно сказать , что он завершил карьеру еще 2012 году...

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