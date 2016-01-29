Экс-футболист сборной Англии завершил карьеру

Бывший нападающий "Лестера" Дариус Васселл завершил карьеру футболиста. Отметим, что 35-летний форвард был безработным с 2012 года.

"Наслаждался своей карьерой, во время которой я играл на высочайшем уровне, занимался тем, что по-настоящему любил. Чувствую, что пришло время объявить о завершении карьеры и начать следующую главу моей жизни", – отметил Васселл.

В составе сборной Англии Васселл провел 22 матча, в которых забил шесть голов .