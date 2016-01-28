Лукас близок к уходу из «Реала»

Нападающий "Реала" Лукас может покинут клуб до закрытия зимнего трансферного окна.

Футболист не рассчитывает на игровую практику при Зинедине Зидане и хочет найти новую команду. Сообщается, что наибольший интерес к Лукасу проявляет "Эспаньол", где игрок уже выступал в прошлом сезоне.

В нынешнем сезоне Примеры Лукас сыграл 11 матчей и забил один гол. После того, как мадридцев возглавил Зинедин Зидан, игрок ни разу не появился на поле.