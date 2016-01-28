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    Лукас близок к уходу из «Реала»

    Нападающий "Реала" Лукас может покинут клуб до закрытия зимнего трансферного окна.

    Футболист не рассчитывает на игровую практику при Зинедине Зидане и хочет найти новую команду. Сообщается, что наибольший интерес к Лукасу проявляет "Эспаньол", где игрок уже выступал в прошлом сезоне.

    В нынешнем сезоне Примеры Лукас сыграл 11 матчей и забил один гол. После того, как мадридцев возглавил Зинедин Зидан, игрок ни разу не появился на поле.

    Источник: Football Espana

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    28.01.2016 20:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 29 января 2016, 12:06

      Вместо кого он хочет играть? Безусловно, Лукас, игрок талантливый и полезный, но нужно с пониманием относиться к ситуации..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 января 2016, 21:07

      Было ожидаемо, что играть не будет

      0
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