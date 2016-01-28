Президент «Палермо» призывает клубы Серии А бойкотировать турнир

Президент "Палермо" Маурисио Дзампарини предлагает своим коллегам из других клубов Серии А остановить розыгрыш турнира. Ранее прокуратура Неаполя начала расследование в отношении 35 клубов Серии А и Серии Б, которые подозреваются в различных финансовых нарушениях.

"Это не правосудие – это фикция. Это расследование абсолютно ни на чем не основано и рассчитано только на СМИ. Пусть судьи попробуют найти хоть одну неточность на счетах "Палермо". И я, и клуб всегда соблюдали правила.

Когда мне позвонил спортивный директор Рино Фоски, он плакал из-за того, что его счет с пятью тысячами евро заблокирован властями. Мне стыдно за тех, кто инициировал это расследование, а также за тех, кто забрал деньги Фоски. Но такова Италия.

Все происходящее – позор, но мы должны предпринять необходимые меры, чтобы люди не думали, будто мы преступники. В пятницу я попрошу остальных 19 президентов клубов Серии А остановить турнир", – сказал Дзампарини.