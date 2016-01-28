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    Президент «Палермо» призывает клубы Серии А бойкотировать турнир

    Президент "Палермо" Маурисио Дзампарини предлагает своим коллегам из других клубов Серии А остановить розыгрыш турнира. Ранее прокуратура Неаполя начала расследование в отношении 35 клубов Серии А и Серии Б, которые подозреваются в различных финансовых нарушениях.

    "Это не правосудие – это фикция. Это расследование абсолютно ни на чем не основано и рассчитано только на СМИ. Пусть судьи попробуют найти хоть одну неточность на счетах "Палермо". И я, и клуб всегда соблюдали правила.

    Когда мне позвонил спортивный директор Рино Фоски, он плакал из-за того, что его счет с пятью тысячами евро заблокирован властями. Мне стыдно за тех, кто инициировал это расследование, а также за тех, кто забрал деньги Фоски. Но такова Италия.

    Все происходящее – позор, но мы должны предпринять необходимые меры, чтобы люди не думали, будто мы преступники. В пятницу я попрошу остальных 19 президентов клубов Серии А остановить турнир", – сказал Дзампарини.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    28.01.2016 19:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 28 января 2016, 23:32

      Дешевый популизм!

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 28 января 2016, 22:04

      Горячий итальянский парень

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 28 января 2016, 20:22

      Пусть судьи попробуют найти хоть одну неточность на счетах "Палермо". И я, и клуб всегда соблюдали правила.
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      Соблюдали правила, тогда почему боитесь расследования? Да так боитесь, что готовы бойкотировать турнир.

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