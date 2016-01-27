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    Агент Кришито: «Доменико счастлив в «Зените» и отработает свой контракт до конца»

    Защитник "Зенита" Доменико Кришито не собирается покидать команду в зимнее трансферное окно и намерен отработать свой контракт с сине-бело-голубыми до конца. Об этом сообщил агент футболиста Андреа д'Амико, также опровергнув информацию о возможном переходе своего клиента в "Рому".

    "Никто из "Ромы" не выходил с нами на связь по поводу Доменико. Он счастлив в "Зените", не боится конкуренции в команде и намерен отработать свой контракт до конца", - заявил агент.

    В текущем сезоне Кришито принял участие в 22 матчах за "Зенит" и отметился одной голевой передачей. Напомним, что контракт итальянца с питерцами рассчитан до лета 2018 года.

    Источник: ТАСС

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    27.01.2016 18:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 января 2016, 19:08

      Счастлив и не выкладывается, ага.

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