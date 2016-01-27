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    Мини-футбол. Кержаков пожелал российской сборной успехов на ЧЕ в Сербии

    Форвард петербургского "Зенита" Александр Кержаков обратился к игрокам мини-футбольной российской сборной и пожелал им успехов на предстоящем Чемпионате Европы в Сербии.

    "В преддверии такого мероприятия много слов, наверно, не нужно. Мы ждем от нашей сборной высоких результатов. Что касается меня, то, как патриот своей страны, я во всех видах спорта болею за наши команды и стараюсь не пропускать важных событий. Буду следить за мини-футбольным Евро, поддерживать наших ребят и желаю им только удачи!", - заявил он.

    Напомним, что текущий сезон Кержаков доиграет за швейцарский "Цюрих".

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2016 11:37
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