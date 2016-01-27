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    Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1

    Форвард французского "ПСЖ" Златан Ибрагимович является самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1, о чем сообщает издание Le Parisien.

    По условиям нового контракта, который был подписан в конце 2015 года, в месяц шведский бомбардир получает 1,5 миллиона евро (около 1 миллиона евро после вычета налогов). Отметим, что по прежнему контракту Ибрагимович получал около 800 тысяч евро ежемесячно.

    В текущем розыгрыше французского первенства на счету форварда 17 голов и шесть результативных передач в 17-ти матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2016 11:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 27 января 2016, 18:32

      статистика для его возраста потрясает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      skipushkach 27 января 2016, 18:21

      Статистика конечно великолепная)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 27 января 2016, 13:43

      какие сейчас только рекорды футболисты не бьют!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 27 января 2016, 11:43

      По делу..

      -1
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