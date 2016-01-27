Кубок английской лиги. «Ливерпуль» вырвал у «Стока» путевку в финал по пенальти

В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги "Сток Сити" ответил "Ливерпулю" за домашнее поражение, повторив счет первой встречи. В дополнительное время ни одной из команд забить не удалось, и победитель определялся в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались мерсисайдцы.

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч

Ливерпуль – Сток Сити – 0:1 (0:1; 0:1; 6:5 по пенальти) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Арнаутович, 45.

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