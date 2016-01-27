Канчельскис: «Лимит нужно отменить, и у наших молодых футболистов появится мотивация»

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился своим мнением о проблеме развития молодых футболистов в России и о лимите на легионеров.

"Не устану повторять, что у футболистов должны гореть глаза. Они должны хотеть прогрессировать, становиться лучше каждый день. Именно это вбивали нам в головы ежедневно великие тренеры — Лобановский, Яремченко, Фергюсон, Раньери и другие. Ни в коем случае нельзя останавливаться, только вперед и наверх. Но молодежь… Почему они останавливаются в развитии? А потому что виноваты наши руководители.

Лимит на легионеров? Одно время я считал, что это правильно. Но теперь я уверен, что эту штуку нужно взять и отменить. Да, отменить совсем. Не оставлять ни в каком виде. Тогда у наших молодых футболистов появится мотивация", - заявил Канчельскис.