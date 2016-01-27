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    Канчельскис: «Лимит нужно отменить, и у наших молодых футболистов появится мотивация»

    Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился своим мнением о проблеме развития молодых футболистов в России и о лимите на легионеров.

    "Не устану повторять, что у футболистов должны гореть глаза. Они должны хотеть прогрессировать, становиться лучше каждый день. Именно это вбивали нам в головы ежедневно великие тренеры — Лобановский, Яремченко, Фергюсон, Раньери и другие. Ни в коем случае нельзя останавливаться, только вперед и наверх. Но молодежь… Почему они останавливаются в развитии? А потому что виноваты наши руководители.

    Лимит на легионеров? Одно время я считал, что это правильно. Но теперь я уверен, что эту штуку нужно взять и отменить. Да, отменить совсем. Не оставлять ни в каком виде. Тогда у наших молодых футболистов появится мотивация", - заявил Канчельскис.

    Источник: Газета.ру

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    27.01.2016 00:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 27 января 2016, 14:41

      Хотелось бы посмотреть на наш чемпионат без лимита! Я думаю станет лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 27 января 2016, 09:51

      Золотые слова, Юрий Бенедиктович!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 27 января 2016, 01:19

      Отмена лимита андрей будет означать одну простую вещь ест-сно среди прочих, : это признание того факта, что клубы а точнее их подразделения по подготовке молодежи и вводу оной в основные составы , свое назначение мягко говоря не до конца осознают а менее мягко говоря не справляются со своими обязанностями, - пойдет на это рфс вот вопрос.

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