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    «Матч ТВ» может вернуть Уткина в марте

    Телеканал "Матч ТВ" может пригласить Василия Уткина вернуться к работе в марте.

    "Срок отстранения Уткина от работы закончится до конца февраля, и в марте он может вернуться к работе. "Матч ТВ" готов продолжить сотрудничество с комментатором на гонорарной основе. При этом он сможет работать в других СМИ", - сказал источник.

    Напомним, что "Матч ТВ" объявил об оптимизации состава.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.01.2016 18:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 25 января 2016, 21:58

      Надеюсь Васю вернут, с ним интереснее. Лично у меня в конце 90-х именно он ассоциируется с комментаторами нового формата.

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 25 января 2016, 20:18

      В марте видно будет!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 января 2016, 18:58

      Теперь будут писать утки про Уткина, как недавно писали о кокорине

      0
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      Рейтинг: +30

      Danko1987 25 января 2016, 18:37

      Тварят что хотят ! Зачем тогда брать изначально !!!

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