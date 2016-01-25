«Матч ТВ» может вернуть Уткина в марте

Телеканал "Матч ТВ" может пригласить Василия Уткина вернуться к работе в марте.

"Срок отстранения Уткина от работы закончится до конца февраля, и в марте он может вернуться к работе. "Матч ТВ" готов продолжить сотрудничество с комментатором на гонорарной основе. При этом он сможет работать в других СМИ", - сказал источник.

Напомним, что "Матч ТВ" объявил об оптимизации состава.