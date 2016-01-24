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    Лория: «Против «Спартака» в Москве мы показали, как умеем играть в футбол»

    Вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория поделился воспоминаниями о некоторых играх в осенней части чемпионата России, отметив при этом, что самый зрелищный футбол был продемонстрирован самарцами в поединке 18-го тура против "Спартака" в Москве.

    "В матче с ЦСКА с первой минуты начались моменты у ворот "Крыльев", когда я потащил удар от Мусы. Просто 90 минут полного давления, как я люблю. А тут еще и выиграли – идеальный вариант. Хотя, честно скажу, с "Амкаром" было не легче. На последних минутах взял пару ударов. Поражение дома было бы очень обидным. Но, если честно, вся команда мне больше в игре со "Спартаком" понравилась. "Крылья" ведь обычно действуют так, чтобы не пропустить гол. А на "Открытие Арене" все увидели, что мы умеем играть в футбол. Еще пара таких матчей, и ярлык закрытой команды на нас больше не будет висеть", – сказал Лория.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.01.2016 23:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +500

      Baggio1986 5 февраля 2016, 18:22

      А чё за минус,кому-то этот матч понравился???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +500

      Baggio1986 25 января 2016, 07:23

      Даааа,один из самых скучных матчей был!!!!!

      -2
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