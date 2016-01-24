Михаил Кержаков: «У брата в «Цюрихе» все хорошо, вливается в коллектив»

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, как себя чувствует в составе "Цюриха" его брат Александр Кержаков.

– Как дела у вашего брата? Вы с ним созванивались?

– Да, мы с ним созванивались недавно. Я его поздравил с дебютом. У него там все нормально, все хорошо. Он вливается в коллектив постепенно.

– Российская пресса уже отметила, что он не забил в первом матче за "Цюрих"…

– Я не читаю российскую прессу практически вообще. Я все новости узнаю во время обеда с ребятами. Так что не знаю, что там написали.