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    Михаил Кержаков: «У брата в «Цюрихе» все хорошо, вливается в коллектив»

    Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, как себя чувствует в составе "Цюриха" его брат Александр Кержаков.

    – Как дела у вашего брата? Вы с ним созванивались?

    – Да, мы с ним созванивались недавно. Я его поздравил с дебютом. У него там все нормально, все хорошо. Он вливается в коллектив постепенно.

    – Российская пресса уже отметила, что он не забил в первом матче за "Цюрих"…

    – Я не читаю российскую прессу практически вообще. Я все новости узнаю во время обеда с ребятами. Так что не знаю, что там написали.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.01.2016 18:04
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