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    Ряд клубов АПЛ следит за Иньяки Уильямсом

    Нападающий «Атлетика» Бильбао Иньяки Уильямс попал в сферу интересов ряда английских клубов. Сообщается, что скауты «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенала» и «Ливерпуля» активно следят за выступлениями юного футболиста в чемпионате Испании.

    На текущей неделе форвард подписал новый контракт с баскским клубом до 2021 года, в котором прописана сумма, за которую можно выкупить трансфер игрока. Она составляет 50 миллионов евро. Ранее также сообщалось об интересе к персоне Уильямса со стороны мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».

    В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 24 матча за «Атлетик», забил 10 мячей и отметился тремя голевыми передачами. Transfermakt оценивает трансферную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    24.01.2016 16:17
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