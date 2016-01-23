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    Рейнгольд: «В «Спартаке» как был бардак, так и остается»

    Экс-игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд высказался по поводу ухода из стана красно-белых полузащитника Романа Широкова. Напомним, сегодня футболист и клуб расторгли соглашение по взаимному согласию.

    "Надо быть в команде, чтобы понимать, почему это произошло. По-моему, в "Спартаке" как был бардак, так и остается. Расставаться с таким футболистом, никого не купив, нельзя. Жалко, что "Спартак" не оставил Широкова хотя бы до конца этого сезона. Ничего страшного не случилось бы, если Роман сыграл еще 11 туров за команду. Обидно, что клуб находится в таком состоянии, когда всем во главе с главным тренером все равно.

    Широков – неоднозначная фигура, капитан сборной страны. Он нужен "Спартаку" как плеймейкер. Если бы в клубе была хорошая команда специалистов, то они строили бы игру вокруг Романа. Надо было направлять его в правильное русло, заставить бегать, в футбол он играть умеет, голова светлая. У нас мало таких полузащитников. Найдутся клубы, которые возьмут к себе Широкова. Он еще может принести пользу. Если клубы, тем более "Спартак", будут разбрасываться такими игроками, то грош им цена", – сказал Рейнгольд.

    В нынешнем сезоне Широков провел за "Спартак" 14 поединков в РФПЛ, в которых отдал три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.01.2016 15:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 23 января 2016, 16:41

      Да шли бы лесом эти Рейнгольды, Бубновы и прочие гореаналитики, то , что Широков сам по себе качественный и сильный игрок еще ничего не значит и место под солнцем ему не гарантирует, а за такую игру , которую он показывал в Спартаке его держать смысла нет...

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 января 2016, 15:55

      Блин, Валера на трезвую голову вещает али как? Сидит дед на завалинке, мало что смотрит, мало что читает, из всех команд знает лишь одну - Спартак, но то, что там бардак знает точно!

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 23 января 2016, 15:46

      не понятная статистика то 4 или 3 передачи,старче как всегда бурчит.
      переживает.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 января 2016, 15:24

      пока Попова не выгонят из селекции, так все и останется

      -3
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