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    «Малага» – «Барселона». Онлайн-трансляция

    Сегодня состоится матч 21-го тура испанского чемпионата, в котором "Малага" примет "Барселону". В последних матчах "анчоусы" демонстрируют неплохой футбол, но и каталонская команда находится в превосходной форме. Отметим, что в случае победы "Барселона" вернет себе первое место в турнирной таблице.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Малага" - "Барселона". Начало в 18:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2016 17:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 23 января 2016, 18:19

      Люди, а где Неймар?

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